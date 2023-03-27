شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تحدد موعد فتح باب التقدم لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم، أنه سيتم فتح باب التسجيل للطلاب الراغبين في الالتحاق بالمدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في شهر يوليو 2023 على أن تبدأ الدراسة للعشر مدارس دولية في شهر سبتمبر2023.

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفني والمهني كمًا ونوعًا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفني، تقوم الوزارة بتبنيها، انطلاقًا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، لإتاحة التعليم الفني والتدريب المهني لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفني والتدريب ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وينعكس في النهاية على تعزيز تنافسية التعليم الفني والتدريب.

تقوم المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية بتطبيق أساليب التعليم المبنى على الجدارات والتعلم القائم على الممارسة العملية، والمناهج المحدثة حيث تتناول تخصصات جديدة متميزة بالتعاون مع شركاء القطاع الخاص وتتوسع في تدريس اللغات الأجنبية، كما تتسم بيئة التعلم بالمدارس بكونها خضراء ورقمية وذكية، وتسعي المدارس إلي إعداد خريجين مؤهلين لسوق العمل سواء كان محليا أو دوليا حاصلين على تعليم فني ذو جودة عالية، وخلق فرص عمل لائقة، ومستدامة، ومتاحة للجميع.

وأكد على أهمية إشراك كلاًّ من القطاع الخاص، والوزارات، وشركاء التنمية في تأسيس المدارس بهدف ضمان استمرارية واستدامة النموذج وتحقيقه لأهداف استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، كما يسعى النموذج إلى توفير فرص تعليم متساوية ومتكافئة لكلاَ من البنين والبنات، إيماناً بدور المرأة الفعَال في سوق العمل وأثره على التطوّر المستمر للاقتصاد المصرى.