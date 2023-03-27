شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن ترخيص المدافن الصحية الآمنة للمخلفات غير الخطرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة البيئة، عبر الموقع الالكترونى المخصص، للتسجيل بالعمل ضمن منظومة المخلفات، عدد من الخطوات للحصول على ترخيص المدافن الصحية الأمنة للمخلفات غير الخطرة.

خلال هذا التقرير نرصد الاشتراطات والمستندات المطلوبة للحصول على ترخيص المدافن الصحية الأمنة للمخلفات غير الخطرة، منها أنه يجب تقديم طلب إلكتروني وتعبئة نموذج الطلب وتوفير البيانات والوثائق المطلوبة وهى: