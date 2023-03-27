شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: ضخ 7 آلاف طن سكر وزيت طعام يومياً ضمن المقررات التموينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن المخازن التابعة لشركتي الجملة ويصل عددها إلى 150 مخزنا رئيسيا بدأت في صرف استعاضات السلع التموينية عن شهر أبريل القادم، لأكثر من 40 ألف منفذ تمويني يقومون بصرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم سواء بالمجمعات الاستهلاكية أو منافذ جمعيتي أو بدالي التموين.

وتلقى الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية تقريرا من من شركتي الجملة اشار الى صرف 32 سلعة متنوعة ما بين الأرز والزيت والأرز والمكرونة والشاي وغيرها من السلع الأخرى لمنافذ الصرف وانه يتم ضخ ما يصل إلى 4 آلاف طن سكر يومياً على المنظومة التموينية، وما يقارب 3 آلاف طن زيت يومياً، وألف طن أرز، بالإضافة إلى ألف طن مكرونة، والكثير من السلع الأخرى التي يحتاجها المواطن على بطاقة الدعم، وأن نسبة صرف السلع التموينية لشهر مارس وصلت إلى 99%.

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي ومعاون الوزير، إنه يتم صرف الاستعاضات للمنافذ حتى تكون منافذ الصرف جاهزة لاستقبال المواطنين، و أن السلع التي تطرح للمواطنين على بطاقة الدعم سلع جيدة ويتم متابعتها تموينياً شهرياً.