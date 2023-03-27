شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر
ونوه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعارض توفر كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والأرز والمجمدات واللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بتخفيضات تصل لـ30%.
وأكد المصدر تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ ومعارض أهلا رمضان بالمحافظة خلال الشهر الكريم؛ لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.
وأشار إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم بشأن أى مغالاة فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، وذلك من خلال التواصل على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.