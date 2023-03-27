شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: ضخ السلع بمعارض أهلا رمضان على مدار اليوم لتلبية احتياجات المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، تزويد معارض "أهلا رمضان" بالمحافظة على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع الأساسية، لتلبية احتياجات المواطنين حتى نهاية شهر رمضان الكريم، وذلك في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده.

ونوه في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن المعارض توفر كل ما يحتاجه المواطنين من السلع الأساسية والاستراتيجية من السكر والأرز والمجمدات واللحوم والخضروات والفاكهة وغيرها بتخفيضات تصل لـ30%.

وأكد المصدر تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية اليومية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ ومعارض أهلا رمضان بالمحافظة خلال الشهر الكريم؛ لمتابعة حركة البيع والشراء والتأكد من توافر السلع المختلفة وبالأسعار المحددة والتزام العارضين بنسب التخفيضات المعلنة.

وأشار إلى أن غرفة عمليات محافظة الجيزة تتلقى شكاوى المواطنين على مدار اليوم بشأن أى مغالاة فى أسعار السلع أو ممارسات احتكارية أو وجود نقص بأى سلعة، وذلك من خلال التواصل على الخطوط التالية 35855722- 35863004 - 35869193- 35869371، وكذلك الخط الساخن 114 وخدمة واتساب على أرقام 01152860444 – 01016050453.

يُذكر أن أبرز معارض "أهلا رمضان" في محافظة الجيزة، تشمل معرض فيصل بشارع فيصل، ومعرض المنيب بشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية، ومعرض البدرشين بشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة، ومعرض العياط بشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب، ومعرض الوراق بشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة الوراق، ومعرض إمبابة بأرض المطار، ومعرض الحي 12 محور جمال عبد الناصر في مدينة السادس من أكتوبر.