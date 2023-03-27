شكرا لقرائتكم خبر عن الداعية خالد الجمل: ظهور السيدة نفيسة بمسلسل رسالة الإمام جائز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

- حكموا برفض المسلسل بعد عرض 3 حلقات فقط فهل هذا تقييم صحيح؟.

- لا تتعجب عندما ترى تيارا بعينه فقط هو من يهاجم عملا دينيا بمجرد بدايته.. فالإمام الشافعى صاحب النموذج الأمثل لتطوير الفقه من القديم إلى الجديد.. وهذا بالطبع يربك حساباتهم بشدة..!

- اللهجة العامية المصرية هى الأقرب لقلوب الناس ولا يوجد مانع شرعى من استخدامها دراميا فيما دون النصوص الشرعية.

- السيدة نفيسة رضي الله عنها والتي ظهرت في المسلسل ليست من الصحابة بل هي شخصية مصرية .. فبالرغم من نسبها الشريف لآل بيت رسول الله إلا أنه لاخلاف بين فقهاء الأزهر والإفتاء على جواز تقديم شخصيات الصالحين من التابعين دراميا كما حدث سابقا بما يليق بسيرتهم العطرة.

- تحية لصناع هذا العمل الذى لاحظت في بداياته جودة عالية من موسيقي وديكور وتصوير وغيرها .. أرجو أن يستمر بنفس قوة بدايته هذه حتي نحكم عليه بما يستحقه.