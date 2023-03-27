شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الشيوخ لـ"الحكومة": علينا جميعا العمل لرفع المعاناة عن ذوي الإعاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شدد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، على ضرورة العمل لإزالة جميع العقبات التي تواجه أصحاب القدرات الخاصة".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الاثنين، والتي تشهد مواصلة مناقشة ملف تذليل العقبات والمشكلات التي تواجه القادرون باختلاف في مصر، وكذا تطبيـق المـادة رقـم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملائمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وقال "عبد الرازق" خلال مناقشته لممثلي الحكومة بالجلسة العامة: "علينا رفع المعاناة عن هؤلاء"، متسائلا هل هناك عدم توافر بين وزارتي الصحة والتضامن بشأن استخراج كارت الخدمات المتكاملة".

وأضاف:" نحن أمام أقرب جهتين هما الأقرب بهذا الأمر ولابد من مواجهة الأمر"، مشيرا إلي أن هناك صعوبات فى استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة تصل لـ3 سنوات.