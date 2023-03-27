شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات على المريخ.. بحث لطفل يفوز بالمركز الأول بمؤتمر الأبحاث بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالقاهرة - مدير المديرية، الطالب مالك أبو الأسعاد عبد الرزاق الحاصل على المركز الأول فى مؤتمر الأبحاث الطلابية بكلية الطب جامعة عين شمس عن بحث "rovers on mars possibility of

future life on mars " ( المركبات الجوالة على كوكب المريخ وإمكانية الحياة عليه ).

وهنأ مدير تعليم العاصمة الطفل المعجزة وأسرته والإدارة التعليمية ومعلميه مؤكداً على دعم ورعاية المبدعين والنوابغ والعمل على توفير بيئة مُحفزة وتبنى الأفكار والأبحاث لتكون قابلة للتطبيق ويأتى ذلك في اطار توجيهات، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالموهوبين ورعايتهم.

والطفل مالك لم يتجاوز السابعة من عمره فهو بالصف الأول الإبتدائي، بمدرسة أم كلثوم الرسمية لغات - التابعة لإدارة عين شمس التعليمية ، كما وصفه بعالم الفضاء الصغير القادم، والطفل المعجزة.

وتنبأ، "موسى" للطفل بمستقبل باهر وأن يكون أحد علماء جيله وأن يرفع اسم القاهرة ومصر محلياً وعالمياً وحث باقي الطلاب على الجد والاجتهاد وراء تحقيق النجاح والتميز العلمى فبالعلم تحيا الأمم وترتقي.

و حصل الطفل مالك على المركز الأول فى مؤتمر الأبحاث الطلابية، الذى نظمته كلية الطب جامعة عين شمس ، وقد شارك في المؤتمر أكثر من (100) بحث من مدارس وجامعات مختلفة على مستوى الجمهورية .

حضر التكريم ياسر انس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، و وردة الفقى مدير التعليم الثانوي بالمديرية.