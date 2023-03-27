شكرا لقرائتكم خبر عن مركبات على المريخ.. بحث لطفل يفوز بالمركز الأول بمؤتمر الأبحاث بجامعة عين شمس والان مع تفاصيل الخبر
future life on mars " ( المركبات الجوالة على كوكب المريخ وإمكانية الحياة عليه ).
والطفل مالك لم يتجاوز السابعة من عمره فهو بالصف الأول الإبتدائي، بمدرسة أم كلثوم الرسمية لغات - التابعة لإدارة عين شمس التعليمية ، كما وصفه بعالم الفضاء الصغير القادم، والطفل المعجزة.
وتنبأ، "موسى" للطفل بمستقبل باهر وأن يكون أحد علماء جيله وأن يرفع اسم القاهرة ومصر محلياً وعالمياً وحث باقي الطلاب على الجد والاجتهاد وراء تحقيق النجاح والتميز العلمى فبالعلم تحيا الأمم وترتقي.
و حصل الطفل مالك على المركز الأول فى مؤتمر الأبحاث الطلابية، الذى نظمته كلية الطب جامعة عين شمس ، وقد شارك في المؤتمر أكثر من (100) بحث من مدارس وجامعات مختلفة على مستوى الجمهورية .
حضر التكريم ياسر انس مدير عام التعليم العام والتجريبيات، و وردة الفقى مدير التعليم الثانوي بالمديرية.