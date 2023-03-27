شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أحواض جديدة و18 كم أرصفة بعمق 18 مترا.. تفاصيل تطوير ميناء السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد ميناء العين السخنة أعمال تطوير شاملة، حيث يتم إنشاء أرصفة جديدة ومناطق لوجيستية ومساحات تداول السلع، وتعميق غاطس السفن لـ 18 مترا تقريبا، وفى النقاط التالية اهم التفاصيل عن تطوير الميناء واستخدامات الارصفة الجديدة ذات الأنشطة المتنوعة.

رصيف الحاويات بطول (5584) متر وساحات تداول (6.600.000) متر مربع.

رصيف البضائع العامة بطول (7369) متر وساحات تداول بمساحة (2.490.227) متر مربع.

رصيف دحرجة السيارات بطول (1060) متر وساحات تداول بمساحة (925.743) متر مربع.

رصيف البضائع الكيماوية القابلة للاشتعال بطول (1400) متر وساحات تداول بمساحة (632.445) متر مربع.

رصيف الفحم بطول (730) متر وساحات تداول بمساحة (457.974) متر مربع.

رصيف صب سائل بطول (1180) متر وساحات تداول بمساحة (430.753) متر مربع.

جارى تكويد الأرصفة والساحات تبعاً لما هو معمول به بالمعايير العالمية.

جارى إنشاء 4 أحواض جديدة و18 كيلومتر أرصفة بحرية بعمق 18 متراً.

إنشاء ساحات تداول بمساحة 9.6 مليون متر مربع.

جارى انشاء مناطق تجارية ولوجستية بمساحة 5.3 كم2.

تنفيذ شبكة من خطوط السكك الحديدية بطول 33 كم متصلة بالقطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين /مرسى مطروح/الفيوم.

إنشاء طريق شرياني بطول 17 كم رصف خرساني 6 حارات؛ ليربط بين الأرصفة والميناء ككل بما يساهم في عدم وجود أي تكدسات مستقبلاً داخل الميناء.

إنشاء حواجز أمواج بطول 3270 متر.