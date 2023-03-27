شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة كنائس الخليج عبر "زووم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية اليوم الإثنين، من خلال تطبيق "زووم"، الآباء كهنة كنائس الخليج، بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لمصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على كنائس الخليج.

وألقى قداسة البابا كلمة روحية تأمل فيها في مزمور (42) "كما يَشتاقُ الإيَّلُ إلَى جَداوِلِ المياهِ، هكذا تشتاقُ نَفسي إلَيكَ يا اللهُ.. إلخ"، ثم أجاب علىأسئلتهم.

واطمأن الآباء المشاركون على صحة قداسته وهنأوه بالعيد العاشر لتجليس قداسته لكونها المرة الأولى التي يلتقونه فيها بعد حلول هذه المناسبة.