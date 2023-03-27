شكرا لقرائتكم خبر عن المرور يجرى تحويلة مرورية بسبب غلق محور المشير طنطاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع استكمال تنفيذ الأعمال بمشروع المونوريل بمطلع كوبرى محمد على فهمى أعلى محور المشير طنطاوى.

سيتم الغلق الكلى لمحور المشير طنطاوى أسفل كوبرى محمد على فهمى فى إتجاه مدينة نصر فقط ، إبتداءً من الساعة 12 صباحاً وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 28/3/2023 لمدة ليلة واحدة (ليلاً فقط) مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية، والمتجه لمناطق مدينة نصر يسلك المطلع إتجاه محور المشير محمد على فهمى بميدان الواحة والدوران والعودة.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.