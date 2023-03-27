شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الحكومة تنفى عجز المعروض من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها نفى الحكومة ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
الحكومة تنفى عجز فى الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية
كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية، مُؤكدةً على توافر الأرز بأسعار مخفضة بمعارض "أهلاً رمضان" المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مُوضحةً أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن و يكفي احتياجات المستهلكين حوالي ثلاثة شهور ونصف، مُشيرةً إلى أنه تم التعاقد على استيراد شحنات من الأرز الأبيض، لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، مع شن حملات تفتيش يومية على منافذ صرف السلع والمحال بالأسواق، لمتابعة موقف توافرها، ومنع التلاعب في أسعارها أو احتكارها.
المالية: بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة بالزيادات الجديدة 13 أبريل المقبل
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بسرعة صرف حزمة تحسين أجور العاملين بالدولة، وأصحاب الكادرات الخاصة، التي وافق عليها مجلس النواب مؤخرًا، سيتم بدء صرف مرتبات هؤلاء العاملين بالزيادات الجديدة؛ اعتبارًا من 13 أبريل المقبل أى قبل حلول عيد الفطر المبارك وعيد القيامة المجيد؛ وذلك فى إطار جهود الدولة لاحتواء أكبر قدر ممكن من الموجة التضخمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
استقرار فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء اليوم والعظمى بالقاهرة 23 درجة
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.
وزير الصحة يوجه بإجراء مسح طبي موسع للكشف عن الأمراض الصدرية
ترأس الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ملتقى "صحة الرئة" الذي عقد بالتعاون مع أحد المؤسسات لمناقشة خطة التوسع في الخدمات الخاصة بالأمراض الصدرية، وصحة الرئة.
الكهرباء: محطات جديدة بقدرة 700 ميجا وات لتوليد التيار من الطاقة الشمسية
أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة، أن هناك ما يقرب من 4 الالف كيلو متر بمحافظات الصعيد لإنشاء محطات شمس ورياح جديدة لتوليد الكهرباء، كاشفا أن هذه المساحات بمحافظات بنى سويف وسوهاج وأسيوط و غرب النيل سيتم إنشاء مشروعات للطاقة المتجددة عليها لتوليد الكهرباء.
الصحة تطلق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بالمحافظات
تطلق وزارة الصحة والسكان، اليوم وغدا، 6 قوافل طبية ، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة للكشف والعلاج مجانًا فى التخصصات الطبية المختلفة.
"العدل" تعلن ارتفاع عدد مكاتب التوثيق المميكنة إلى 517 فرعا و98 للعمل مساء
تواصل وزارة العدل تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، التوسع في افتتاح مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى، وتشغيل بعضها فترات مسائية تلبية لاحتياجات المواطنين المتعاملين مع هذا القطاع.
عشرات المستوطنين الإسرائيليين يقتحمون ساحات المسجد الأقصى المبارك
اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، اليوم الاثنين، المسجد الأقصى المبارك، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقالت دائرة الأوقاف الاسلامية، إن أعدادا كبيرة من المستوطنين اقتحموا "الاقصى" في ساعات الصباح الأولى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوساً تلمودية عند الأبواب وفي الساحات .
الأرصاد الجوية: طقس مائل للدفء نهارا وشبورة على الطرق صباحا
كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عودة ظهور الشبورة على الطرق من اليوم الإثنين، حيث تشهد البلاد شبورة على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
رشا محمد
محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية