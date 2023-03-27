شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس حكماء المسلمين يُدينُ بشدة حرق نسخة من المصحف الشريف في الدنمارك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين قيام مجموعة متطرفة بحرق نسخة من القرآن الكريم بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

ويؤكِّد المجلس أن تكرار هذه الجرائم النكراء بحقِّ المقدسات الدينية الإسلامية يعبِّر عن كراهيةٍ مقيتةٍ وعنصريةٍ مرفوضةٍ، كما يمثل استفزازًا صارخًا لمشاعر المسلمين حول العالم، ويروِّج لخطابات التطرف والتعصب الأعمى والكراهية.

ويدعو مجلس حكماء المسلمين إلى ضرورة اتِّخاذ إجراءات حاسمة لوقف هذه الممارسات البغيضة وتجريمها، مؤكِّدًا أن هذه الإساءات الهمجيَّة المتكررة لا يمكن بأي حالٍ من الأحوال تبريرها تحت دعاوى حرية الرأي والتعبير، فضلًا عن كونها تنال من جهود نشر قيم السلام والتعايش الإنساني.