شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: بروتوكول تعاون على التدريب والتشغيل فى مجال التأمينات بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرا من محمد كمال وكيل مديرية القوى العاملة بالاسكندرية أشار فيه الي انه وقع البروتوكول ممثلا عن المديرية، مع أحد ممثلى الشركة ، وذلك بقاعة المديرية، بهدف التدريب والتشغيل وإعداد كوادر علي مستوي عالي من الخبرة في مجال تأمينات الحياة..كما جرى الاتفاق علي أن يتم التدريب بقاعة التدريب بمقر الشركة وايضا توفير فرص عمل للمتدربين المتميزين بعد انتهاء تدريبيهم..
وبموحب بروتوكول التعاون تلتزم الشركة بتدريب راغبى العمل بعد اجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 الى 10 ايام على مجالات العمل الحديثة فى مجال التامينات على أن يكون التدريب بمقر الشركة بواقع دفعتين فى الدورة كل دفعة 30 متدرب وان تتم عملية التعيين فور انتهاء الدورة التدريبية، على ان يقوم راغب العمل بالتسجيل على الرابط التالى
https://forms.gle/dpfeBfA7MRvUwmsv7