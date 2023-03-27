شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تسليم عقود عمل لبعض ذوى الهمم بالسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتسليم 15 من ذوى الهمم أصحاب الإعاقات الحركية، عقود عمل للعمل بإحدى الشركات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتلك الفئة وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل لائقة وحقيقية تتناسب مع حالات الإعاقة وتوفر مستوى معيشى كريم ، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمج وتدريب وتشغيل ذوى الهمم داخل المجتمع.

وجاء في بيان الوزارة، أنها تلقت تقريراً من حاتم جاد الرب مدير مديرية القوى العاملة بالسويس ، اوضح فيه أنه تم توقيع عقود عمل لـ 15 من ذوى الهمم ، كما تم ترشيح 5 من ذوى الإعاقة الحركية ، للعمل بالشركة ضمن سلسلة من الجهود بداتها المديرية تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة بالإهتمام بتلك الفئة وتعظيم دور المديرية بالتنسيق مع شركات القطاع الخاص والإستثمارى داخل المحافظة لتوفير مزيد من الفرص لهم .

وأضاف مدير المديرية ، أن المديرية تقوم من خلال أجهزتها من التفتيش العمالى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل في حصر وتسجيل المنشآت التى يعمل بها 20 عاملاً فأكثر وكذلك تحديد نسبة إستيفاؤها وعدم إستيفاؤها لنسبة الـ 5 % من بين عمالها من ذوى الهمم والقدرات طبقاً لاحكام قانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص برعاية تلك الفئة .

أعلنت وزارة القوى العاملة عن تسليم شهادات ختام البرامج التدريبية بمركز التدريب المهني لبرنامجي( التفصيل والحياكة ، الالوميتال ) وتسليم ماكينات خياطة ، وشنط عدة وادوات لأوائل الخريجين في إطار تنفيذ خطة التدريب المهني للعام التدريبي 2022، وذلك بديوان عام مديرية القوى العاملة بمحافظة القليوبية، تحت رعاية وزير القوى العاملة حسن شحاتة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

ونوهت الوزارة في بيان لها، أنها تلقت تقريرا من إيمان السيد مدير مديرية القوى العاملة بالقليوبية أشارت فيه الي انه تم تسليم الخريجين شهادات إتمام التدريب والجوائز لاوائل الدورات التدريبية التي تم تنفيذها بمركز التدريب المهني بالخانكة حيث تم تنفيذ 3 دورات تدريبية في مجال التفصيل والحياكة استفاد منها 32 خريج، وفي مجال الالوميتال تم تنفيذ برنامج تدريبي استفاد منه 7 خريجين ليصبح إجمالي عدد الدورات 4 دورات لعدد 39 خريجا.

وأضافت مدير المديرية انها افتتحت فاعليات التسليم مقدمة الشكر والتقدير لوزيــــر القـــوى العـــاملة حسن شحاتة، على الدعم المقدم لكل المديريات في مجال التدريب المهني والتشغيل والسلامة والصحة المهنية لتفعيل كافة أعمالها، مؤكدة ان التسليم جاء تنفيذاً لإستيراتيجية الوزارة بإعداد كودار مهنية مدربة على أعلى مستوى، قادرة على الانخراط بسوق العمل بالمحافظة، كما شارك فى الحضور محمد عليان وكيل المديرية، وعزة نصر محمد مدير إدارة التدريب المهني ، والدكتور ايمن شعبان من إدارة التدريب المهني.