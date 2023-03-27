شكرا لقرائتكم خبر عن خطورة التنمر وألعاب الموبايل.. برامج توعوية لجامعة القناة تستهدف تلاميذ المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت جامعة قناة السويس برنامجين توعويين، استهدفت بهما 81 من الطلاب والتلاميذ بمدرستي الطائف وأحمد فوزي عمارة الثانوية بالإسماعيلية، حول التنمر أنواعه والأسباب وطرق العلاج، وأضرار الألعاب الإلكترونية وخطورتها، وطرق العلاج.

وفي هذا الصدد، أكد الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة على دور التدريب المستمر لأفراد المجتمع، مشيرا إلى أهمية هذه البرامج التوعوية في توعية النشء، وتعزيز المفاهيم الإيجابية لديهم، وتصحيح الأفكار الخاطئة والمفاهيم المغلوطة، وضرورة نشر الوعي الصحي والأخلاقي بين طلاب المدارس في هذه المرحلة العمرية الهامة من حياة أبنائنا، والتي تؤهلهم للحياة الجامعية.

وأوضحت جامعة قناة السويس فى بيان، أنه في مدرسة الطائف وبمشاركة 55 تلميذ وتلميذة - قامت الدكتورة شروق محمد أستاذ مساعد الطب الشرعي والسموم بكلية الطب بتوعية الأطفال بأنواع التنمر ومفهومه، ومخاطره، وكيفية حدوثه، وتناولت كذلك التنمر المدرسي، والسلوك العدواني وكيف نواجهه، وقدمت نصائح للأطفال والمعلمين عن كيفية حمايتهم من التنمر ، ودور الأسرة والمدرسة في ذلك.

كما توجهت جامعة قناة السويس إلى مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة الثانوية مستهدفة 26 طالب بالبرنامج التوعوي ( أضرار الألعاب الإلكترونية وخطورتها وطرق العلاج).

حيث تناولت الدكتورة خديجة محمد المدرس بقسم الطب الشرعي والسموم فوائد الألعاب الإلكترونية وأضرارها النفسية والجسدية، مثل ضعف النظر، ومشكلات الفقرات، والتأثير السلبي على خلايا المخ.

وتابعت أن من آثارها النفسية العنف، والتأخر الدراسي، وضعف المهارات الاجتماعية.

وفتحت باب المناقشة مع الطلاب حول مقترحاتهم لحلول حول الاعتدال في استخدام الألعاب الإلكترونية.