شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: برتوكول تعاون بين مركز بحوث الفلزات لدعم استخدام سبائك الصلب المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التعليم العالى عن توقيع مركز بحوث وتطوير الفلزات، برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، بروتوكولا للتعاون مع شركة خاصة تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيميائية، وذلك لتقديم استشارات علمية وفنية وتدريب كوادر في مجال السبائك المعدنية؛ بحضور الدكتور إبراهيم غياض القائم بأعمال رئيس المركز، والمهندس فاروق زكي العضو المنتدب للشركة، والدكتور سعيد الغزالي الباحث الرئيسي بالمشروع.

ويأتى ذلك في إطار جهود الوزارة لربط البحث العلمي باحتياجات الصناعة، وتعظيم دور المراكز البحثية فى خدمة قطاعات التنمية المختلفة فى الدولة، تنفيذًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة (2030).

وأوضح الدكتور غياض أن البروتوكول يتضمن توقيع تعاقد بين الطرفين ويتولى المركز بموجبه إعطاء الاستشارات العلمية والفنية اللازمة لدعم الشركة في تطوير أعمالها لاستخدام سبائك صلب جديدة محلية كبديل للسبائك المستوردة، والمساعدة في التصنيع المحلي كشريك ثالث، وإجراء محاولات جادة لتحقيق البديل المحلي لكل أو بعض المهمات المعدنية المُستخدمة في إنتاج كافة أنواع الفلنكات مع الأخذ في الاعتبار أن تكون بنفس المواصفات العلمية والهندسية المعمول بها عالميًا في ذات المجال، فضلًا عن إجراء الدراسات والقياسات المختلفة لتوصيف خامات قطع الغيار المختلفة.

وينص البروتوكول على تقديم تدريب للمهندسين والفنيين التابعين للشركة في علوم وأساسيات السبائك الحديدية وطرق معالجتها وخواصها وكيفية التعامل معها، لتحقيق أعلى عائد وعمر افتراضي للمشغولات الهندسية، بالإضافة إلى تقديم الدعم العلمي والفني للشركة في حال استيراد أنواع المهمات المعدنية لاتخاذ القرار الأمثل، وكذا مساعدة الشركة في أعمال فحص الخامات والمهمات المعدنية علميًا وفنيًا؛ سواء الإنتاج المحلي أو المستورد، وكذلك الالتزام بفحص المدخلات المعدنية المُستخدمة في إنتاج مختلف فلنكات السكك الحديد ومترو الأنفاق.

وأكد د. غياض، أن مركز بحوث وتطوير الفلزات لديه خبرات علمية وهندسية تدعمها اتفاقيات علمية مع جامعات ومراكز أبحاث أجنبية مرموقة، في مجال البحث والتطوير وإجراء الدراسات المختلفة اللازمة لتوفير سبائك الصلب والفلزات المختلفة وإنتاجها بشكل تجريبى، ويتواصل المركز مع مختلف مواقع إنتاج ومعالجة وتشكيل وتشغيل سبائك الصلب والسبائك الحديدية المتوفرة محليًا، سواء لدى قطاع الأعمال أو القطاع الخاص العامل في مجال الإنتاج المعدني والهندسي، ويمتلك المركز مُعدات حديثة لدراسة وتوصيف السبائك المختلفة ومسبك تجريبي، ومعدات للاختبارات العلمية والهندسية على أحدث مستوى، فضلًا عن الكوادر العلمية والفنية المتخصصة فى تقديم الدعم اللازم لاتخاذ القرارات الهندسية لتحقيق الاستفادة القصوى من السبائك.