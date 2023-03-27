شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تقنين 435 قطعة أرض وضخ 135 مليون جنيه من المزايدة العلنية للإصلاح الزراعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى، لمناقشة عدد من الأعمال الخاصة بالهيئة وسبل التيسير على المنتفعين، فضلا عن موقف المشروعات التي تنفذها الهيئة.

وقال الدكتور حسن الفولي رئيس الهيئة، إنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد إجراءات طلبات التقنين لعدد 435 قطعة، فضلا عن اعتماد ما تم التصرف فيه بالبيع بالمزايدة العلنية بمحافظات الشرقية والمنيا وأسيوط بقيمة 135 مليون جنيه لصالح الخزانة العامة للدولة.

وأشار الفولي إلى أنه تم أيضا اعتماد أعمال لجان الفرز والمشاع والتي أسفرت عن إسترداد الهيئة مساحة 11س، 8ط ، 74 ف ولاية الهيئة والتصرف فيها طبقاً للقوانين المعمول بها في الهيئة، فضلا عن الموافقة على إقامة مشروعات للنفع العام على أراضى ولاية الهيئة.

وأكد رئيس الهيئة ان هناك توجيهات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تعظيم الإيرادات والإستغلال الأمثل للأصول ولاية الهيئة وإستهداف نسبة أعلى من الإيرادات لكل مديرية على مستوى الهيئة وتحقيقه لزيادة موارد الدولة، فضلا عن ضرورة المتابعة في الاستمرار في تقنين وضع اليد وحل المشاكل مع الجهات المنتفعة بأراضى الهيئة، كذلك سرعة تنفيذ قرارات لجان فض منازعات الإستثمار المعتمدة من مجلس الوزراء مع عرض أى معوقات تحول التنفيذ حتى يمكن سرعة إزالة تلك المعوقات.

وبحث الاجتماع أيضا ما تم فيما يتعلق بمتابعة عمليات الحصر والتدقيق للمساحات المنزرعة بمحصول القمح، وجهود الهيئة لحث المزارعين على توريد المحصول، وتكثيف المرور الدورى خلال هذه المرحلة لقرب موسم توريد محصول القمح، كذلك متابعة منظومة تطوير الرى وتحسين التربة وصيانتها، وقيام الهيئة بسرعة إنجاز منظومة التحول الرقمى والتعامل بها بعد الإنتقال للعاصمة الإدارية .

وفي سياق متصل اعلنت الهيئة، الانتهاء من بيع مساحة اجمالية 61 فدان، و 16 ألف متر مربع، من خلال المزايدة العلنية في محافظات: الشرقية، الجيزة، الفيوم، القليوبية، المنوفية، سوهاج، الإسكندرية والمنيا، بإجمالي مبلغ 59 مليونا و648 ألف جنيه.