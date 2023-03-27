شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لـ"القوى العاملة" فى شركة كبرى بالإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة القوى العاملة عن زيارة تفقدية لإحدى الشركات الكبرى بمحافظة الإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية "صحاب عمل وعامل".. نظمت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية زيارة ميدانية وجولة تفقدية.

شملت الجولة تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة، وأماكن الألعاب، وغرف نوم الأطفال، ومسرح الأطفال، وملاعب كرة القدم، والمسجد، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميدانى داخل مواقع العمل بالمحافظات للتأكد من توفير مناخ عمل آمن خالى من المخاطر وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين وتعزيز علاقات العمل.

وجاء في بيان للوزارة اليوم الأثنين، أن محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية أوضح فى تقريره، أنه قام بتظيم جولة تفقدية رافقه خلالها سامية عبد السلام مدير إدارة عمل الأحياء، وابراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة، واستقبله خلالها معتز ابو بكر المسئول الإقليمى للعلاقات الحكومية، وأمين عبدالله مدير الشئون القانونية، والمهندس كريم أسامة، مدير السلامة والصحة المهنية، وتم متابعة احوال العاملين بالمنشأة والذى يبلغ عددهم 3000 عاملاً منهم 225 عامل من ذوى الهمم من بينهم مدرسون متخصصون في تربية الأطفال.

وأضاف مدير المديرية، أنه تفقد الأماكن المخصصة لأطفال العاملين، ومنها الحضانة وأماكن الألعاب وغرف نوم الأطفال ومسرح الاطفال، والتى يتم تقديم جميع خدماتها مجاناً لجميع العاملين بالمصنع، كما تفقد أيضا ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة للعروض مجهزة على أعلى مستوى، وتفقد أيضا إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع.