شكرا لقرائتكم خبر عن جولة تفقدية لـ"القوى العاملة" فى شركة كبرى بالإسماعيلية لتعزيز علاقات العمل والان مع تفاصيل الخبر
شملت الجولة تفقُد لمواقع الإنتاج والعمل بالشركة والاماكن المخصصة لأطفال العاملين والحضانة، وأماكن الألعاب، وغرف نوم الأطفال، ومسرح الأطفال، وملاعب كرة القدم، والمسجد، ومدى تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية فى جميع الاماكن الموجودة داخل المصنع، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالتواجد الميدانى داخل مواقع العمل بالمحافظات للتأكد من توفير مناخ عمل آمن خالى من المخاطر وتوفير الرعاية اللازمة للعاملين وتعزيز علاقات العمل.
وأضاف مدير المديرية، أنه تفقد الأماكن المخصصة لأطفال العاملين، ومنها الحضانة وأماكن الألعاب وغرف نوم الأطفال ومسرح الاطفال، والتى يتم تقديم جميع خدماتها مجاناً لجميع العاملين بالمصنع، كما تفقد أيضا ملاعب كرة القدم والمسجد ومنصة كبيرة للعروض مجهزة على أعلى مستوى، وتفقد أيضا إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل الشركة، وخطط الإخلاء في حالة الطوارئ، والتأكد من توفير وسائل الحماية والوقاية للعاملين بالمصنع.