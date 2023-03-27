شكرا لقرائتكم خبر عن الحقائب القماش موضة تحارب الأكياس البلاستيك وتحفاظ على البيئة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت عبر مواقع التسوق العالمية صورا للحقائب القماش بتصميمات مختلفة، كإحدى موجات الموضة التى يسعى أصحابها للمشاركة فى الحفاظ على البيئة، وتشجيع المستهلكين لاقتناء هذه الحقائب القماش كبديل لاستخدام اكياس البلاستيك أحادية الاستخدام لمرة واحدة ، والتى لا تتحلل مع مرور الوقت وتشكل أحد تحديات البيئة، وتتسبب أيضا فى مشذكلات للكائنات البحرية.

واعتمدت الحقائب القماش على أشكال مختلفة ومتنوعة ذات استخدامات متنوعة أيضا تناسب كافة الأذواق والمهن، فمنها ما يصلح للخروج فى رحلات التنزه ومنها مايمكن استخدامه فى العمل كشنط اللاب توب وغيرها من الاستخدامات ، حيث أن العالم يستخدم 481.6 مليار زجاجة بلاستيكية في عام واحد ، بينها 91٪ لا يعاد تدويرها.

وجاءت بعض المبادرات العالمية التى اخذت الزجاجات البلاستيكية المستعملة، وحولتها إلى أكياس لمنعها من أن ينتهي بها المطاف في مقلب النفايات .

وطرحت سنغافورة مؤخرا رسوما على الأكياس البلاستيك فى محلات السوبر ماركت لتحد من استخدامها ، وبعض البرندات العالمية طالبت عملاءها ا بالتبرع بنسبة 1٪ من إجمالي المبيعات للمبادرات البيئية والاجتماعية للحفاظ على الكوكب ، و مكافحة التلوث البلاستيكي والمساعدة في التأثير على التغييرات نحو زيادة الاستدامة، وأساليب الإنتاج الأخلاقية في عالم الموضة.

جدير بالذكر أنه على الصعيد العالمي ، هناك 3٪ فقط من التبرعات الخيرية تذهب إلى البيئة، و مجموعة كبيرة من المبادرات والمنظمات المعتمدة تجمع تبرعاتها للحفاظ على كوكب الأرض، ووفقا لدراسة أجراها البنك الدولي ، أنه هناك تضاعف فى الاستهلاك السنوي للفرد من البلاستيك.