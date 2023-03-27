شكرا لقرائتكم خبر عن "تجارة القاهرة": نتوسع فى الأنشطة الطلابية خلال رمضان واليوم الدراسى ينتهى 4 عصرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، على انتظام الدراسة فى الكلية بالتزامن مع شهر رمضان، مشيرًا إلى اهتمام الطلاب بحضور المحاضرات بشكل يومى منذ بداية شهر رمضان، وفقا الجدول الدمنى للمحاضرات الذى أعلنته الكلية للطلاب قبل بدء الشهر.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لً" الخليج 365" أن الجدول الزمنى المحاضرات فى شهر رمضان يتضمن بدء المحاضرات فى الساعة الثامنة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا اخر موعد لتنظيم المحاضرات وانصراف الطلاب وذلك بالنسبة للمقر الرئيسى بالكلية فى فى الحرم الجامعى، اما فرع الجامعة بالشيخ زايد تم تحديد الساعة الثانية ظهرا موعدًا لانتهاء المحاضرة الاخيرة فى اليوم الدراسى وانصراف الطلاب.

وأكد عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة إن تأنى ليل اليوم الدراسى لا يعنى تقليل المناهج الدراسية المقررة على الطلاب حيث ان ذلك لا يؤثر على المادة العلمية مع إمكانية تعويض ذلك من قبل أعضاء هيئة التدريس بعد الانتهاء من شهر رمضان خاصة وان الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجامعى ممتدة لأكثر من شهر بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

وتابع عميد كيلة التجارة بجامعة القاهرة ، أن الكلية بصدد تنظيم دورة رمضانية وأنشطة ثقافية ورياضية فى صورة مسابقات خلال شهر رمضان ضمن موسم الأنشطة الطلابية فى شهر رمضان ، وذلك لتشجيع الطلاب على المشاركة فى الأنشطة الرمضانية والمسابقات.