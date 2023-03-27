هل حواء السبب في خروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض؟..اعرف الإجابة

القاهرة - سامية سيد - هل حواء السبب في خروج آدم من الجنة وهبوطه إلى الأرض؟ ، سؤال أجاب عنه مرصد الأزهر، وجاء الرد كالآتى:

هذه مقولة ظالمة وخاطئة، لأنها تُحمّل المرأة، مسؤولية شقاء البشرية، وتتهمها بغواية آدم حتى أكل من الشجرة المنهي عنها، وهذا ما يخالف نصوص الشرع، فمن يقرأ القرآن وتحديدًا سورة "طه" يجد أن الله – سبحانه وتعالى – نسب العصيان لآدم فقال: "وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى" لأن العهد كان من الخالق – سبحانه وتعالى – لآدم إذ قال: "وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا" إذً فالعهد والنسيان والمخالفة كانت لآدم وحواء في ذلك كانت تابعة له لا العكس. كما أنّ وسوسة الشيطان كانت لآدم كما في قوله تعالى: "فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لّا يَبْلَى" ثم كانت الخطيئة والمخالفة منهما معًا: "فَأَكَلا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ" الآيات 115-122 سورة طه. وعليه فمن الظلم إلصاق تهمة الغواية بالمرأة واعتبارها مصدر الشرور جميعها، في حين أنّ المرأة أحد جنسين من البشر منهم الصالح والطالح.