شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة الصحية تعتمد 3 وحدات طب أسرة بالإسماعيلية لخدمة منتفعى التأمين الشامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، القرار رقم ( 16) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة اقرار اعتماد المنشآت الصحية ، حيث تضمن اللجنة من خلال عملها استقلالية منح قرار التسجيل والاعتماد، كما تختص بفحص طلبات الطعن على قرارات التسجيل والاعتماد من لجنة تسوية المنازعات، وتقديم المشورة إلى جانب تقديم التوصيات والمقترحات الخاصة بتطوير المعايير بناءا على تحليل نتائج الأعمال التقييمية المعتمدة.

وأصدرت اللجنة، خلال أول اجتماعين لها بمقر الهيئة، قرارا بمنح شهادات الاعتماد لعدد من المنشآت الصحية شملت وحدات طب أسرة الوصفية، ومركز طب أسرة المستقبل، ووحدة طب أسرة الروضة بمحافظة الإسماعيلية، ومعمل كيورلاب للتحاليل الطبية بمحافظة السويس، وصيدلية الدكتورة نهى شلبي بالجيزة.

كما أصدرت اللجنة قرار بمنح شهادات التسجيل للمنشآت الطبية التالية: عددا من المنشآت الطبية العامة والخاصة

وجدير بالذكر أن شهادة التسجيل أو الاعتماد الصادرة عن الهيئة هي البوابة الرئيسية لدخول المنشأة الصحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل لتقديم خدماتها إلى المنتفعين، فضلا عن الميزة التنافسية التي تمنحها شهادة GAHAR للمنشأة الطبية كجهة معتمدة عالمياً يلتزم العاملون بها بضمان أعلى مستوى من السلامة والأمان والجودة للخدمات الصحية المقدمة للمرضى، من خلال نظام مؤسسي قوي متوافق مع معايير الجودة الصادرة عن الهيئة، بما يتماشى مع اهداف رؤية مصر 2030 من الارتقاء بجودة الخدمات الطبية المقدمة للمريض المصري.