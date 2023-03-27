شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة ومحافظ السويس يناقشان فرص الاستثمار بمجال المخلفات والان مع تفاصيل الخبر
وفى ضوء سعى وزارة البيئة لدعم الاستثمار، استعرضت وزيرة البيئة الخطوات التى يمكن اتخاذها والتكنولوجيات المستخدمة فى إطار منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية، من بنية تحتية وعقود تشغيل، وقانون المخلفات، وكيفية تمكين القطاع الخاص للعمل فى تلك المجال، ومصانع التدوير والتى تعمل الدولة على طرحها للاستثمار بنظام التصميم والإنشاء والإدارة، حيث تم استصدار قرار من رئاسة مجلس الوزراء بتحويل المخلفات إلى طاقة.
كما استمعت الوزيرة خلال الاجتماع إلى خطوات المشروع المقدم من أحد المستثمرين، فى مجال اعادة تدوير المخلفات بمحافظة السويس، مؤكدة على ضرورة توافر دراسة فنية حول التكنولوجيا المتبعة بالمشروع، موضحة أنه سيتم إعطاء موافقة مؤقتة، ويتم تقييم ومتابعة المشروع من خلال لجنة من جهاز شئون البيئة خلال الفترة القادمة.
وتقدم محافظ السويس بالشكر لوزيرة البيئة على الجهد المبذول للنهوض بمنظومة المخلفات، مستعرضاً المعوقات والمشكلات التى تواجهها المحافظة لرفع كفاءة منظومة المخلفات، كما أكد ضرورة توفير عدد 2 محطة وسيطة، للمحافظة إحداهما بمنطقة عتاقة، والأخرى بحى فيصل، وقد أتفق الجانبان على العمل على حل هذه المشكلات، وأيضاً الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بتسليم تلك المحطتين.