شكرا لقرائتكم خبر عن طرح البلح بمعرض أهلا رمضان فى فيصل بسعر 25 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة، إقبالا شديدا من قبل المواطنين في اليوم الخامس من شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتزايد إقبال المواطنين اليوم على عروض البلح بمختلف أنواعه وياميش رمضان، حيث طرح المعرض البلح بأسعار مخفضة على النحو التالي:

-البلح السكودي بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-البلح الملكابي بـ40 جنيها للكيلو الواحد.

-البلح الشامية بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-البلح الكراميلا بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-بلح العينات بـ25 جنيها للكيلو الواحد.

-الكركديه الأسواني بـ160 جنيها للكيلو الواحد.

-الدوم الأسواني بـ50 جنيها للكيلو الواحد.

-الفول البلدي بـ30 جنيها للكيلو الواحد.

-التمر الهندى "صوابع" بـ60 جنيها للكيلو الواحد.

-الزبيب الإيراني بـ120 جنيها للكيلو الواحد.

-الزبيب الجولدن المصري بـ60 جنيها للكيلو الواحد.

-الزبيب المصري بـ50 جنيها للكيلو الواحد.

يُذكر أن محافظة الجيزة استعدت للشهر الكريم بزيادة كميات السلع والمنتجات في معارض أهلا رمضان وتكثيف نسب المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والأسماك والخضر والفاكهة وتوفير مستلزمات الشهر الكريم من تمور وياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 30%، لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم خلال شهر رمضان، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أسعار السلع بالمعارض وتوافرها، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ووزارتى التموين والزراعة.

ويوفر المعرض احتياجات المواطنين من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية من السكر والأرز واللحوم والدواجن و الخضراوات والفاكهة يوميا من الساعة الـ10 صباحا وحتى الساعة الـ10 مساء حتى نهاية الشهر الكريم، حيث يتم تزويد المعرض على مدار اليوم بمخزون إضافي من السلع لتلبية احتياجات المواطنين في ظل الإقبال الكبير الذي يشهده.