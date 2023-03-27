شكرا لقرائتكم خبر عن مركز المناخ: هدوء نسبي لهبوب الرياح اليوم وغدًا والتوقيت مناسب لري القمح والان مع تفاصيل الخبر
وطالب فهيم المزارعين بالرى فى المواعيد التى تم ذكرها مع وضع 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري في برميل لتسريع مليء الحبوب .
وللمحاصيل الأخرى ضرورة إضافة الفولفيك ونترات الماغنسيوم بالتبادل مع عالى الفسفور تسميدا لكل أشجار الفاكهة، و الرش بالكالسيوم بورون لكل محاصيل الخضر الثمرية لتمام الاخصاب والعقد مع إضافة مركبات التحجيم للمحاصيل الأرضية .
وتكون الأجواء مشمسة إجمالًا يتخللها ظهور لبعض السحب المنخفضة شمالًا، وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على مناطق محدودة من الساحل الشمالي الشرقي.
وحول حركة الرياح فهى معتدلة إجمالًا يصحبها هبات نشطة أحيانًا على أجزاء من البحر الأحمر وشمال البلاد، أما حالة البحرين المتوسط والأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة نسبيًا.