شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحطات النووية: صب الخرسانة للمفاعل الثالث خلال أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أنه من المتوقع أن يتم صب الخرسانة الخاصة بالمفاعل الثالث بالمحطة النووية بالضبعة خلال شهر أبريل المقبل، موكدا أن الهيئة بالتعاون مع الجانب الروسي تعمل على قدما و ساق للانتهاء من المشروع في موعده المحدد.

وأضاف الوكيل في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن إنشاء المحطة النووية بالضبعة لتوليد الكهرباء خلال 10 سنوات هو دليل على الثقة العالمية فى الاقتصاد المصري ، لافتا إلى أن الضبعة تعتبر قلب استراتجية التنمية المستدامة فى مصر لما ستحققه من تمكين الشباب و المرأة و تحقيق أمن الطاقة و الاستقرار الاقتصادي و السياسي.

يذكر أن كل وحدة من وحدات الضبعة النووية الأربعة، تحتوى على مصيدة قلب المفاعل، وتقوم بدور هام في حالات الحوادث الشديدة أي "انصهار قلب المفاعل"، حيث تقوم بالتقاط المواد المنصهرة وتحتفظ بها، وتعمل على تبريدها، وتمنع وصولها إلى جوف الأرض أي الوصول للبيئة المحيطة بالمحطة النووية، وتعمل على تقليل نسب تولد غاز الهيدروجين والذي ينفجر عند اشتعاله عندما يتلامس مع أكسجين الجو، وكذلك تقلل من الضغط العالي الناتج من تسرب ضغط الدائرة الابتدائية "حوالى 150 بار" والناتج من انصهار مواد قلب المفاعل نتيجة فقد مياه تبريد الدائرة الابتدائية.