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%92 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد

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القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

وأيد 92% من القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 8% من القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

 


نتيجة الاستطلاع

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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