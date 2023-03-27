شكرا لقرائتكم خبر عن %92 من القراء يطالبون بتكثيف حملات ضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء بعنوان "هل تؤيد تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد؟"، أيد غالبية القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.

وأيد 92% من القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد، بينما عارض 8% من القراء تكثيف الحملات لضبط عصابات غسل الأموال للحفاظ على الاقتصاد.