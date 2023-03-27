شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: توزيع لقاح فايزر المعدل على المراكز لصرف جرعة تنشيطية للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والسكان، وصول 4 شحنات من لقاح فايزر المعدل المضاد لفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن لقاح فايزر المعدل يعمل بفاعلية ضد متحورات فيروس كورونا المستجد، ومنها «أوميكرون» موضحًا أن اللقاح سيُعطى كجرعة تنشيطية لمن تلقى جرعات سابقة من أنواع اللقاحات المختلفة.

وتابع «عبدالغفار»، أن الشحنات سيتم توزيعها على مراكز التطعيمات المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مؤكدا أن لقاح «فايزر المعدل» حاصل على موافقة منظمة الصحة العالمية، وهيئة الدواء المصرية.

وتؤكد وزارة الصحة والسكان، أن الدولة لا تدخر جهدًا في توفير اللقاحات للمواطنين «مجانا» بكافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلى حرصها الدائم على الوصول للمواطنين في المناطق والأماكن النائية وتقديم اللقاحات إليهم، بما يساهم في الحفاظ على المناعة المجتمعية، مناشدة جميع المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة.