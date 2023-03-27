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مونوريل غرب النيل.. يربط 6 أكتوبر بالمهندسين والخط الثالث للمترو "التفاصيل"

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القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة النقل صور توضح نسب تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل "6 أكتوبر" الجارى تنفيذه لربط مناطق 6 أكتوبر بمنطقة المهندسين والربط مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادى النيل، وكذلك الربط مع محطة قطارات الصعيد في محطة بشتيل، والربط مع العاصمة الإدارية الجديدة، من خلال الخط الثالث للمترو ومونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الخفيف.

ويتم تنفيذ المونوريل بالأماكن التي يصعب فيها تنفيذ خطوط المترو ووسائل النقل السككي الأخرى حيث يتميز المونوريل بإمكانية تنفيذه بالشوارع الضيقة والمزدحمة والتي لها انحناءات افقية كبيرة ولا يحتاج الى تعديلات كثيرة في المرافق كما تقل فيه أعمال نزع الملكيات إلى حد كبير.

ويتم تنفيذ مشروع مونوريل غرب النيل (6 أكتوبر)، ويربط منطقة المهندسين وامبابة بمدينة 6 أكتوبر حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة وادي النيل متجها إلي محور 26 يوليو عالي الكثافة وصولا إلى داخل أحياء مدينة 6 أكتوبر ومنتهيا بالمنطقة الصناعية بالمدينة.

كما يتم تنفيذ مشروع مونوريل شرق النيل ( العاصمة الادارية ) والذى يربط مدينة نصر بالعاصمة الادارية حيث يتبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو بمحطة الاستاد بشارع يوسف عباس وصولا إلى شارع الخليفة الظافر والحي السابع مرورا بشارع ذاكر حسين وصولا الي الوفاء والامل ثم يتجه إلى محور المشير طنطاوي وشارع التسعين الجنوبي وصولا الى بيت الوطن ثم يمر بأحياء العاصمة الادارية الجديدة وهذا المسار به العديد من الكتل السكنية عالية الكثافة.

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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