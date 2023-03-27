شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تتيح فرص عمل للشباب من الجنسين بمحطات الطاقة الشمسية..التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة أسوان، توفير فرص عمل للشباب من الجنسين فى مشروع محطات الطاقة الشمسية الجديد بقرية فارس التابعة لمركز كوم أمبو، بعد النجاح الذى حققته محطات الطاقة فى بنبان بمركز دراو.

ويستعرض ”الخليج 365” طريقة الحصول على الوظيفة ورابط التسجيل:

يعد العمل فى مشروع محطات الطاقة الشمسية فرصة لأبناء محافظة أسوان الراغبين والباحثين عن فرص العمل وخاصة فى شركات ومحطات الطاقة بفارس.

ويشمل التسجيل، المهندسين من الجنسين، والعمالة الفنية والعمالة العادية والسائقين ومهندسى وفنى السلامة والصحة المهنية والمحاسبين، ويكون التسجيل إلكترونيا ولا يلتفت لأى طلبات تسلم باليد ويحظر التوجه لمقر المديرية أو المكاتب التابعة لها منعا للتزاحم.

ويكون التسجيل لفرص العمل عبر الرابط التالى:

ويجب على كل من يقوم بمساعدة غيره والتسجيل له، الالتزام بكتابة رقم المحمول الخاص بالراغب فى العمل.