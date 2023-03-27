شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت فى الحرارة الثلاثاء.. والعظمى بالقاهرة 26 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه كان هناك حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ مساء الجمعة وحتى مساء أمس، لكن اليوم شهد تحسنا كبيرا واستقرارا فى الأحوال الجوية، وكانت هناك زيادة فى فترات سطوع الشمس، وهو المتوقع استمراره حتى نهاية الأسبوع.

وأضافت "منار" فى مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن" تقديم الإعلامى سيد على أنه سيكون هناك استقرار وتحسن فى الأحوال الجوية واعتدال فى درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية ومتوسط درجات الحرارة ما بين 23 و21 درجة مئوية حتى نهاية الأسبوع.

وأوضحت، أن يوم الثلاثاء القادم سيشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة والعظمى على القاهرة ستسجل 26 درجة على القاهرة الكبرى وستعود للانخفاض يوم الأربعاء لتكون أجواء ربيعية.

وأردفت، أن الأجواء فى فترة الليل تكون باردة مع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، موضحة أنه من الوارد تكرار التقلبات الجوية فى النصف الأول من فصل الربيع ووارد حدوث البرق والرعد حتى انتهاء النصف الأول من شهر مايو، ولكن على الأقل هناك تحسن واستقرار فى الأحوال الجوية حتى نهاية الأسبوع الجارى.