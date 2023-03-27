عضو الحوار الوطنى: بدء الجلسات 3 مايو المقبل.. وتقدمنا بأول مقترحاتنا

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب أحمد الشرقاوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن الثالث من مايو 2023، هو بداية انعقاد جلسات الحوار الوطنى.

وأضاف "الشرقاوى" فى تصريحات له، أن أولى مقترحات مجلس الأمناء لرئيس الجمهورية هو تعديل المادة (34) من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات والتى يقضى حكمها بانتهاء الإشراف القضائى الكامل على كل الاستفتاءات والانتخابات بانتهاء مدة العشر سنوات التالية لتاريخ العمل بدستور 2014 فى تاريخ 17/1/2024 إلى التزام الهيئة الوطنية بإتمام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج فى الانتخابات والاستفتاءات التى تجرى فى البلاد تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية "بوجود قاضى على كل صندوق" لتكون الانتخابات الرئاسية القادمة وما تليها من انتخابات بإشراف قضائى كامل.