شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير رحلة خاصة لنقل المنتخب الوطنى إلى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيرت مساء اليوم شركة مصر للطيران رحلةً خاصة تقل المنتخب الوطنى المصرى إلى مالاوى.

وحسب مصر للطيران يأتى ذلك فى إطار حرصها على دعم المنتخبات الوطنية بتسيير رحلة خاصة رقم MS 3040 من القاهرة إلي ليلونجوي عاصمة مالاوي لنقل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم لملاقاة نظيره المالاوى فى تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

وأقلعت الطائرة في الثامنة والنصف مساء اليوم من مطار القاهرة الدولي إلي مطار ليلونجوي الدولي، ومن المقرر أن تكون رحلة العودة يوم 28 مارس الحالي .