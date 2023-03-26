شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طرق التفرقة بين أنواع اللحوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أحمد حمدى، مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بسوهاج، أن كثيرا من المستهلكين قد يلاحظوا تفاوت فى أسعار بيع اللحوم بين المحلات والشوادر والجمعيات، وهنا يتبادر عدة أسئلة للأذهان، هى: هل كل اللحوم واحد ؟ وما سبب الفروق في الأسعار؟خاصة أن جميعهم قد يكتبون لافتات "لحوم بلدي"، دون ذكر نوعها بقري أو جاموسى أو جملى.

وأوضح حمدى، أنه يمكن التمييز بين أنواع اللحمة، من خلال:

أولا: اللحم لو كان جملى ستجد الختم مكتوب عليه حرفين هما (جم) أى جملي.

- إذا كان الختم دائرى يبقى لحوم جملي صغيرة.

- إذا كان الختم مربع تبقى جملي كبيرة.

ثانيا: اللحم السودانى، وهى فى الأغلب تم ذبحها فى مجازر أبوسمبل في أسوان والختم لونه بنفسجى.

ثالثا: إذا كان الختم شكله مربع فهذا يعنى أن اللحوم لحيوان عجوز، سواء بقرى أو جاموسى.

رابعا: إذا كان الختم ثماني، ومدون بداخله عوارض فهذا يعنى أن الحيوان كان يعانى من مشكلة منعت المربي من الاستمرار فى تربيته.

خامسا: إذا كان الختم دائرى ومكتوب بداخله ( بق) أو ( جا )، فهذا يعنى أن اللحوم كندوز صغير فى السن سواء بقري أو جاموسى.