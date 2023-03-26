شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساءً..

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعاً لمتابعة تطوير منظومة الصحة في مصر، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة الجهود الجارية لتحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مشيراً إلى أن ملف الصحة يحتل أولوية متقدمة في جدول أعمال الدولة، ويحظى باهتمام كبير وعمل مكثف للتغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهه، بهدف التحسين المستمر لمنظومة الصحة، بما يحقق صالح المواطنين المصريين من جميع الفئات. الرئيس السيسى يوجه بمواصلة تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الأحد، مارجريتس سكيناس، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبى لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية والوفد المصاحب، وذلك خلال زيارته الحالية إلى القاهرة فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين. التعليم: إتاحة الروابط الإلكترونية للمناهج من رابعة ابتدائي لثالثة إعدادى العام المقبل عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم اجتماعًا مع خبراء ورؤساء أقسام مركز تطوير المناهج والمواد التعليمية بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، والدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، لمتابعة تطوير المناهج؛ وذلك فى إطار خطة استكمال تطوير المنظومة التعليمية. التعليم: إتاحة الروابط الإلكترونية للمناهج من رابعة ابتدائي لثالثة إعدادى العام المقبل

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الإثنين، طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة، التي ناقشت استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة بشأن تطبيق المادة رقم 82 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتفعيل دور مراكز الشباب وتوفير أماكن ملاءمة لممارسة الأنشطة الرياضية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

دعت دار الإفتاء إلى عدم إجبار الأطفال على إكمال الصيام إلى آخر النهار؛ لأنهم غير مكلَّفين؛ إنما يراعى التدريج في ذلك، وأكدت دار الإفتاء أن صيام رمضان واجبٌ على كل مسلمٍ مكلَّفٍ صحيحٍ مُقيم، والواجبات الشرعية منوطةٌ بالقدرة والاستطاعة؛ فإذا عجز المكلَّف عن الصوم أو لحقَتْه منه مشقة لا قدرة له على تحمُّلها: جاز له الإفطار شرعًا؛ لقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «… فَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» متفقٌ عليه.

أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال 2 مليون و4 آلاف جرعة من لقاح «فايزر المعدل» المضاد لفيروس كورونا المستجد، في مطار القاهرة الدولي من خلال 4 شحنات وصلت تباعًا على مدار الأسبوع الماضي. قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد المشرف على شؤون مجلس الجامعة، إنه من المنتظر أن تعقد القمة العربية الثانية والثلاثين بالمملكة العربية السعودية فى 19 مايو المقبل وذلك عقب المشاورات التى قام بها الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط مع حكومة المملكة العربية السعودية وأفادة الأخيرة بترحيبها عقد القمة فى التاريخ المشار إليها. حسام زكى: القمة العربية المقبلة ستعقد فى السعودية 19 مايو المقبل نشرت وزارة النقل، إنفوجراف يوضح مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، حيث ينطلق أول قطار بالخطوط الثلاثة للمترو الساعة 5.15 صباحا، وآخر قطار بالخط الأول حلوان – المرج الجديدة، الساعة 12.15. إنفوجراف.. مواعيد مترو الأنفاق خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك