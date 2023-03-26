شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مكاسب سياسية واقتصادية لمشروعات الربط الكهربائي.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
2- سيتم تحديد سعر بيع الكيلو وات ساعة للدول الأوروبية والأفريقية و الخليجيه بالعملة الصعبة و هو ما سيحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للبلاد.
3- بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء فى تنفيذ مشروع الربط الكهربائى مع السعودية بقدرة 3 الاف ميجا وات بتكلفة تصل إلى 10 مليار جنيه و على احدث نظام وهو نظام التيار المستمر Dc خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
4-بدأت وزارة الكهرباء فى تقيم الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائى مع قبرص بقدرة 3 آلاف ميجا وات، و الذى يتيح لمصر الربط مع اليونان ثم باقى أوروبا لتتحول مصر لناقل هام للطاقة بالنسبة للقارة الأوروبية.
5-انتهت وزارة الكهرباء من تشغيل المرحلة الأولى من خط الربط الكهربائى مع السودان بقدرة 80 ميجا وات من اجمالي 300 ميجا وات من المتوقع أن يصل إلى 3 آلاف ميجا وات، و يتيح هذا المشروع الربط بين مصر و دول افريقيا.
6-ترتبط مصر مع كل من الأردن وليبيا ويتم حالياً إعداد دراسة جدوى لزيادة سعة خط الربط الكهربائى مع الأردن لتصل إلى 2000 ميجاوات بدلاً من 450 ميجاوات حالياً.
7-مشروعات الربط الكهربائى تحقق عائد مادى كبير بالعملة الصعبة تعود بالنفع على الاقتصاد المصرى و تساهم فى انخفاض أسعار شرائح الكهرباء.