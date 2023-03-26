شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" والغرفة الألمانية يشهدان حفل اعتماد شهادات طلاب مدرستين للتكنولوجيا التطبيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة حفل اعتماد شهادات خريجي دفعة 2022 من المدرسة الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية المتخصصة بمجالي الكهرباء والميكانيكا بمحافظة الشرقية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات المتخصصة بمجال الميكاترونيات بمحافظة القاهرة، حيث تم منح طلاب المدرستين شهادة الغرفة المعتمدة من اتحاد الغرف الألمانية للتجارة والصناعة.

وأوضحت الوزارة أنه بحصول الطلاب علي شهادة الغرفة، يتحقق الهدف الأسمى لهذا التعاون المشترك وهو التحقق من جاهزية استعداد الطلاب لسوق العمل من خلال قياس تميزهم في الناحية المعرفية والجدارات علي مدار ثلاث سنوات. بمجرد اجتياز الطلاب لامتحانات الغرفة الألمانية يتم إضافتهم إلي قاعدة بيانات الغرفة مما يساعدهم في عملية التوظيف عن طريق شركاء الغرفة داخل وخارج جمهورية مصر العربية.

الجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قامت بإطلاق منظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية عام 2018، و تم خلاله بدء الدراسة ب ( 3 مدارس فقط ) بمحافظتي القاهرة والمنوفية، وبلغ عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية الآن بعام 2023 ( 52 مدرسة ) بـــ 14 محافظة من محافظات الجمهورية ( القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، السويس، المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادي الجديد، بورسعيد، الشرقية، قنا).