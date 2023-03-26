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جولة مفاجئة لوزير الرى فى هيئة الصرف بالجيزة

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القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري بجولة مفاجئة صباح اليوم الأحد بمقر الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف والإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمحافظة الجيزة لمتابعة منظومة العمل .

 

وخلال جولته، توجه سويلم بالتهنئة لجميع العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، كما وجه بمواصلة العمل الجاد والعمل بروح الفريق، مشيراً الى حرصه على متابعة منظومة العمل بمختلف جهات الوزارة ، والتواصل الدائم مع العاملين والإستماع لمطالبهم ومقترحاتهم بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص والصالح العام .

 

وأكد على إستمرار الرقابة لتقييم مستويات الأداء ورفع كفاءة العمل ، مؤكداً على سعيه لتحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة وزيادة إيرادات الوزارة ، مع ربط المكافآت والحوافز بمعدلات الأداء والإنجاز طبقاً للمنشور الوزاري رقم 3 الخاص بصرف مكافأة تميز غير إعتيادية بشكل ربع سنوي طبقاً لعدد من القواعد الموضحة بالمنشور .

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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