شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يفتتح قريبا محطة مياه منشأة القناطر.. تخدم 240 ألف نسمة والان مع تفاصيل الخبر
وكشف مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أن المحافظ سيفتتح خلال الأيام القليلة المقبلة عددا من المشروعات القومية الهامة في مراكز وقرى المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، مشيرا إلى أن احتفالات المحافظة بدأت بتطوير ودعم منظومة النظافة بتكلفة 146 مليون جنيه.
وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن أبرز المشروعات الجديدة التي سيفتتحها المحافظ، محطة مياه منشأة القناطر بطاقة تصميمية تصل إلى 40 ألف م3/يوم، في إطار مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن المحطة ستخدم 240 ألف نسمة بمدينة منشأة القناطر، وقرى المركز "الاخصاص - أم دينار – كفر حجازي - الرهاوي - نكلا - جزاية – القطا - أبو غالب - الحاجر- وردان - اتريس - كفر أبو حديد - بني سلامة - بعض العزب المجاورة"، وذلك بتكلفة 285 مليون جنيه.