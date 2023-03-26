شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تكشف مواعيد وجرعات أدوية السكر للمرضى خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت هيئة الدواء المصرية عن مواعيد الأدوية فى شهر لمضان لمرضى السكر، وقالت إن التغيير في نظام اليوم ومواعيد الأكل في رمضان يؤدي لنقص السكر في الدم خلال النهار، وارتفاع السكر في الدم باليل، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب المعالج؛ لتعديل الجرعات، ومواعيدها لتجنب الخطر.

ونصحت هيئة الدواء المصرية بمراجعة الطبيب لتعديل الجرعات الدوائية وأوقات الحصول عليها.

وقالت هيئة الدواء: تختلف التعديلات حسب نوع السكري الأول والثانى ونوع الدواء أو الأنسولين، وذلك لزيادة خطر الإصابة بنقص سكر الدم أثناء النهار وزيادة سكر الدم فى الليل، ويمكن تحويل الأدوية التى تؤخذ أكثر من مرة خلال اليوم ممتدة المفعول أو تغيرها إلى مرة أو اثنين فى اليوم، وذلك بناء على تعليمات الطبيب المعالج، فجرعة الإفطار كما هى ولأنها تسبب انخفاض فى السكر فيفضل تقليل جرعة السحور إلى النصف، وإذا استمر انخفاض سكر الدم يفضل الغاء جرعة السحور مع مراجعة الطبيب .

Gliclazide

اذا كانت تؤخذ مرة واحدة؛ فتؤخذ عند الفطار، وإذا كان السكر متحكما فيه فمن الممكن تقليل الجرعة، إذا كانت تؤخذ مرتين؛ فتؤخذ عند الأ فطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكما فيه أكثر؛ فيفضل تقليل جرعة السحور.

Metformin

إذا كان المريض يستخدم الدواء 500 ملغم مرة واحدة؛ فيأخذ القرص عند ا فطار. إذا كان يأخذ قرصين في اليوم 500 ملغم أو 500 ملغم؛ فيأخذ واحداعند الافطار، وآخر مع السحور وإذا كان المريض يستخدم ثلاثة أقراص يومي’؛ فيفضل أخذ قرصين بعد الافطار، والثالث وقت السحور. إذا كان يأخذ أربعة أقراص؛ فيأخذ قرصين مع ا فطار، وقرصين مع السحور أما المنظم 750 XR فيفضل أخذ جرعة واحدة بعد ا فطار سواء كان قرصا أو قرصين أو ثلاثة أقراص.

وقالت هيئة الدواء: يمكن متابعة كافة برامج الجرعات الدوائية لمريض السكر من الموقع الإلكترونى للهيئة.