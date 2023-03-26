شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث مع مسؤول أوروبى سبل التصدى للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مارجريتس سكيناس نائب رئيسة المفوضية الأوروبية والمفوض الأوروبي لنشر وتعزيز أسلوب الحياة الأوروبية، بحسب ما أكده المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر "تويتر".

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية إلى أن اللقاء شهد محادثات مثمرة حول سبل التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب والتعاون في مجال الطاقة وتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر.