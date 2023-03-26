شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر يعلن تحمل الجامعة نفقات علاج الباحث الدكتور محمود وهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بزيارة إلى الدكتور محمود وهبة المدرس المساعد بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة بمقر علاجه بمستشفى المقاولون العرب .

وخلال الزيارة قدم الدكتور سلامة داود رئيس الجامعة التهنئة إلى الباحث بحصوله على درجة الدكتوراة فى الإحصاء بكلية التجارة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، داعيا المولى عز وجل أن يتم عليه نعمة الشفاء وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن يخرج سليما معافا بإذن الله تعالى.

وقام رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى محمود مدير عام مستشفى المقاولون العرب، والدكتور عادل الغريب عميد كلية التجارة،والدكتور محمد العوضى عضو هيئة التدريس بكلية التجارة، بقراءة الفاتحة بنية الشفاء العاجل للدكتور محمود وهبة.

وأعلن رئيس الجامعة أن جامعة الأزهر تتحمل نفقات العلاج كاملة حتى يتعافى ويخرج من المستشفى .

وكان قد كشف الدكتور عادل غريب، عميد كلية التجارة بنين جامعة الازهر بالقاهرة، حقيقة انتشار صور لمناقشة دكتوراه لمدرس بالكلية فى المستشفى، حيث أكد العميد أن الباحث محمود وهبة كان قد انتهى من رسالته عن الفلسفة فى الاحصاء لكن نظرا لاصابته بمرض الكانسر، حال دون مناقشة الرسالة .

واضاف فى تصريحات لليوم السابع، أن ادارة الكلية اتخذت الاجراءات الاكاديمية فى مناقشة الباحث بالمستشفى، حيث رحب رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والذى وجه بتذليل كافة العقبات، ليستطيع الباحث من مناقشة رسالته، وبالفعل جميع لجنة المناقشة رحبت وانتقلت للمستشفى والتى قامت ادارتها بتجهيز قاعة للمناقشة وجهزتها بجميع الامكانات التى تتوفر بقاعات المناقشة بالكليات، وتم حضور الباحث ومعه الطاقم الطبى والذى حضر على سرير مجخز باجهزة طبية، واستمرت المناقشة لمدة ساعتين وتم منحه درجة الدكتوراه .