شكرا لقرائتكم خبر عن طرح لحوم طازجة بمعرض أهلا رمضان فى فيصل بسعر 185 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد معرض "أهلا رمضان" في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، تزاحما وإقبالا شديدا من قبل المواطنين في اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم؛ لشراء احتياجاتهم من السلع الأساسية والمستلزمات الرمضانية بتخفيضات تصل لـ30%.

وتزايد إقبال المواطنين اليوم على شراء اللحوم الطازجة، حيث طرح المعرض اللحوم السودانية الطازجة بسعر 185 جنيها للكيلو الواحد، والأرز بـ14.5 جنيه للكيلو الواحد، والسكر بـ14.5 جنيه للكيلو، والدقيق بـ18 جنيها للكيلو، والمكرونة والشعرية (400جم) بـ10 جنيهات، والفاصوليا (500جم) بـ19 جنيها، واللوبيا (500جم) بـ19 جنيها، والفول المدمس المصري بـ32 جنيها، والمعبأ المستورد منه بـ25 جنيها للكيلو، والزيت (800مللى) بـ35 جنيها، وزيت عباد (800مللي) بـ60 جنيها، وزيت الذرة (800مللي) بـ70 جنيها، كما طرح الطماطم بـ5 جنيهات للكيلو، والبطاطس بـ5 جنيهات للكيلو الواحد، والخيار بـ7 جنيهات للكيلو الواحد، والبرتقال بـ5 جنيهات.

يُذكر أن محافظة الجيزة استعدت للشهر الكريم بزيادة كميات السلع والمنتجات في معارض أهلا رمضان وتكثيف نسب المعروض من المواد الغذائية والسلع الأساسية واللحوم والأسماك والخضر والفاكهة وتوفير مستلزمات الشهر الكريم من تمور وياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالأسواق الخارجية بنسبة 30%، لتوفير احتياجات المواطنين وتخفيف العبء عنهم خلال شهر رمضان، إلى جانب تشكيل غرفة عمليات لمتابعة أسعار السلع بالمعارض وتوافرها، وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بالجيزة ووزارتى التموين والزراعة.

وتستقبل معارض "أهلا رمضان" المواطنين طوال أيام الشهر الكريم من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 10 مساءً، وذلك في أرض المطاحن بشارع الملك فيصل، وشارع المدرسة بجوار الوحدة الصحية فى المنيب، وشارع بورسعيد بجوار مجلس المدينة فى البدرشين، وشارع شكرى القواتلى بجوار مبنى الضرائب فى العياط، وشارع المطار فى إمبابة بحى شمال الجيزة، وشارع حوض الساحل بجوار قسم شرطة فى حى الوراق، وقرية سقيل بمركز ومدينة أوسيم، وقرية الكداية بمركز ومدينة الصف، ومركز ومدينة أطفيح، والحى 12 محور جمال عبد الناصر فى مدينة السادس من أكتوبر.