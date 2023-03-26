شكرا لقرائتكم خبر عن رجال الشرطة يزورون عددا من المدارس على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت كافة الجهات الشرطية بالداخلية خلال الفترة الأخيرة على تنظيم زيارات لعدد من المدارس، وكذا استقبال بعض الجهات الشرطية لزيارات الطلبة من مختلف المراحل التعليمية لعدد من المواقع الشرطية حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة فى حفظ أمن المواطنين والحفاظ على أرواحهم وممتلكاتهم.

ومن جانبهم، توجه القائمين على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن.