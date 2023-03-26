شكرا لقرائتكم خبر عن الرعاية الصحية: 110 آلاف عملية جراحية منذ انطلاق منظومة التأمين ببورسعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جراحة لإصلاح تمدد بالشريان الأورطى لمسن، باستخدام الدعامات المغطاة ذات الثقوب FEVAR المعدلة يدويا PMSG بمساعدة تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد 3dPrinting، وذلك لأول مرة، بمحافظة بورسعيد، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

وأوضح بيان الهيئة، أنه يعد التدخل الجراحي باستخدام الدعامات المغطاة ذات الثقوب FEVAR، تدخلا جديدا يتم إضافته ضمن حزم خدمات التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون بين مستشفيي السلام والنصر التخصصي التابعين لهيئة الرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد.

واستطرد البيان، أنه بعد دخول المنتفع البالغ من العمر 68 عامًا إلى مستشفى السلام بورسعيد كان فى استقباله فريق متميز بقسم جراحة الأوعية الدموية وبعد إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة مقطعية وغيرها، انتقل المريض إلى قسم القسطرة بمستشفى النصر التخصصي لإجراء العملية باعتبارها من العمليات عالية الخطورة.

وتابع البيان، أن حالة المنتفع كانت في غاية الخطورة، بينما استطاع فريق الأوعية الدموية بمستشفى السلام بورسعيد من إجراء الجراحة التي استمرت لأكثر من 12ساعة مابين تعديل الدعامة المغطاة لتناسب التكوين التشريحي للمريض، وزراعتها داخل الشريان الأورطي، وذلك باستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لأول مرة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل في مجال جراحة الاوعية الدموية، وبنسبة مساهمة من المنتفع لم تتخطى 400جنيه، في حين أن تكلفة هذا التدخل خارج التغطية الصحية الشاملة مليون جنيه.

فيما لفت البيان، أنه منذ انطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، تم إجراء أكثر من 110 ألف عملية وتدخل جراحي، ما بين عمليات كبرى ومتقدمة ومتوسطة وصغرى وتتطلب مهارة خاصة في الإجراء، وذلك وفق أعلى معايير الجودة العالمية وباستخدام أحدث التقنيات وطبقًا للبروتوكولات العلاجية المحدثة عالميًا، وذلك دون تحميل المنتفع أي مبالغ سوى نسبة مساهمة بسيطة لم تتخطى 400 جنيه.