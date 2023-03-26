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دار الإفتاء توضح حالات إخراج فدية الصيام .. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - حددت دار الإفتاء المصرية قيمة كفارة الصيام لمن لا يستطيع الصوم بقية حياته بالحد الأدنى 20 جنيها عن اليوم الواحد، مشددة على أن من يستطيع الصوم بعد انقضاء العذر عليه القضاء بعدد الأيام التى أفطرها، سواء كان ذلك لمرض يرجى شفاءه أو لحمل أو رضاعة أو غير ذلك، وبينت الدار الحالات التى يلزم فيها القضاء، مشيرة إلى أن القضاء: هو صيام يوم بدلا عن اليوم الذي أفطر فيه الصائم في نهار رمضان، وأوضحت ذلك من خلال الانفوجراف التالي: 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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