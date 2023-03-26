شكرا لقرائتكم خبر عن فوز فريق القومي للبحوث الفلكية بالمركز الأول في مسابقة دولية حول توقع الزلازل والان مع تفاصيل الخبر
وتهدف هذه المسابقة إلى توقع حدوث الزلازل التي تزيد قوتها عن 3.5 خلال أسبوع من تاريخ البدء، كما تم استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوقع حدوث الزلزال من عدمه وتوقع مكان وقوة الزلزال، وكانت المنطقة المُستهدفة بالمسابقة هي مقاطعة Sichuan وYunnan في الصين، وقد استمرت المسابقة لما يقرُب من ستة أشهر؛ لتحديد جودة ودقة الخوارزميات المُختلفة لكل فريق.
ومن جانبه، أوضح د. جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أنه عقب حدوث النشاط الزلزالي المدمر في جنوب تركيا وشمال سوريا، انتشرت موجة من الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، وبعض الإدعاءات بالتنبؤ بعدد من الزلازل حول العالم، والذي قام المعهد بنفي هذه الشائعات بالحقائق العلمية، مشيرًا إلى أنه جار استخدام الذكاء الاصطناعي لتعظيم مراحل الإنذار المُبكر بحدوث الزلازل التي لا يوجد تنبؤ لها على مستوى العالم حتى الآن.
وأضاف أن المعهد يقوم بمتابعة النشاط الزلزالي في مصر ومنطقة الجوار الإقليمي من خلال الشبكة القومية للزلازل، وإصدار التقارير المناسبة لمُتخذي القرار للعمل على حماية أرواح المواطنين واستثماراتهم من خلال عدد من الأنشطة، وعلى رأسها كود الأحمال الزلزالية والذى هو جزء من كود البناء المصري، هذا بالإضافة الى العديد من الأنشطة والمشروعات الاستراتيجية بهدف تقديم الدعم الفني لحماية تلك المناطق من مخاطر الزلازل، فضلاً عن مراقبة المنظومة الوطنية للأرصاد للتفجيرات الصناعية للمحاجر ومصانع الأسمنت بشكل لحظي لحماية المناطق المحيطة من أي تأثير سلبي لتلك الأنشطة الصناعية.