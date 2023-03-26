شكرا لقرائتكم خبر عن العدل تقرر نقل 8 دوائر لمجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بالعاشر من رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بنقل مقر انعقاد جلسات الدائرتين 11 و12 جنايات بمأمورية استئناف الزقازيق، ونقل انعقاد جلسات دائرتي جنح جزئي العاشر من رمضان من مقرهما الحالي بمحكمة العاشر من رمضان إلى مجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة العاشر من رمضان.

ونقل مقر انعقاد دائرتي جنح مستأنف بلبيس وجنح وجنايات الطفل ببلبيس والعاشر من رمضان وأبو حماد من مقرهما الحالي بمجمع محاكم بلبيس، إلى مجمع المحاكم بمركز التأهيل والإصلاح بمدينة العاشر من رمضان.

ونشرت الجريدة قرار العدل بإنشاء فرع توثيق نادي ضباط الحرس الجمهوريـ يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بشمال القاهرة، ويقوم المكتب بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما ما استوجب القانون إجراؤه أمام دائرة الاختصاص المكانى أو النوعي، ويعمل الفرع 3 أيام "الثلاثاء والأربعاء والخميس" من كل أسبوع.