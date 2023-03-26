شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل تشدد الإجراءات العسكرية بمحيط نابلس..ومستوطنون يحرقون منزلا برام الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت قوات الاحتلال الإسرائيلى، الأحد، من إجراءاتها العسكرية في محيط "نابلس" بشمال الضفة الغربية، وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أغلقت حاجز "حوارة" أمام الخارجين من المدينة، كما أغلقت كل من بوابة تل "المربعة"، ودوار دير شرف غرب نابلس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس مغلق أمام الداخلين، ويشهد أزمة خانقة بسبب إجراءات التفتيش. وشهد حاجز صرة تفتيشًا دقيقًا وأزمة خانقة للخارجين.

وعلى صعيد مُتصل، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى مواطنين من بلدة "حوارة"، جنوب نابلس، والتي شهدت أمس إطلاق نار أسفر عن إصابة مستوطنين اثنين وقت الإفطار.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية بأن المواطنين الفلسطينيين جرى اعتقالهما بعد مداهمة منزليهما وتفتيشهما.

إلى ذلك، أحرق مستوطنون إسرائيليون، منزلا مأهولا في بلدة سنجل شمال رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر فلسطينية بأن المنزل المُستهدف يعود للمواطن أحمد ماهر عواشرة (35 عامًا)، وكان يعيش به ستة من أفراد عائلته.

وقال عواشرة، إن عائلته نجت بأعجوبة من الموت حرقا، بعد أن ألقيت تجاه المنزل مواد حارقة من قبل أربعة مستوطنين لاذوا بالفرار، بعدها توجه العشرات من أهالي البلدة إلى المنزل للمساهمة في إخماد النار.