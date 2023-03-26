شكرا لقرائتكم خبر عن سيارة كهربائية.. العربية للتصنيع تبحث تصنيع سيارة بالشراكة مع دول عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أركان حرب مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع علي أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" بتعزيز التعاون مع الأشقاء بالدول العربية وإستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا , لافتا إلي أهمية تحقيق التكامل الصناعي العربي وزيادة القيمة المضافة والحد من الإستيراد, بما يسهم في تعزيز تنفيذ الخطة الإستراتيجية للتنمية الصناعية للدول العربية وزيادة فرص ومجالات التصدير .

جاء هذا في إطار اجتماعات اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية , التي عقدت بالقاهرة في الفترة من 19 الي 21 مارس 2023 .

تأتي هذه الاجتماعات ,في اطار توجيهات القيادة السياسية للدول الأعضاء في اللجنة العليا لتعزيز الشراكة واستغلال الإمكانيات والطاقات المتاحة في الدول الأربعة (مصر والإمارات والأردن والبحرين) للوصول إلي التكامل فيما بين الدول المشاركة في كافة المجالات الصناعية لتحقيق نهضة صناعية عربية .

وخلال الاجتماع الذي تم بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع , تم بحث توطين تكنولوجيا إنتاج سيارة كهربائية عربية مشتركة بمكونات محلية من خلال الموارد المتاحة في الدول المشاركة في اللجنة.

في هذا الصدد، أعرب "مختار عبد اللطيف " عن تطلع العربية للتصنيع لتعزيز التعاون والتكامل الصناعي مع الأشقاء بالدول العربية، مشيرا أن الهيئة تمثل قاطرة الصناعة المصرية وتسهم في شتي مجالات النهضة الصناعية وفقا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030, لافتا إلي اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بربط البحث العلمى بالصناعة، وتحويل الأبحاث إلى منتجات وخدمات مبتكرة، تمثل حلولاً علمية لمشكلات وتحديات مجتمعية مما يحقق الإقتصاد القائم على المعرفة، وتوطين الصناعة.

وأضاف أن الهيئة العربية للتصنيع لاتزال تتمتع بالصفة الدولية , معربا عن تطلعه لتعزيز الشراكة بين الهيئة والأشقاء بالدول العربية من خلال وضع كافة امكانياتها التصنيعية المتطورة لخدمة وتلبية ما تقوم بها اللجنة من دراسات وخطط للوصول لنهضة صناعية عربية شاملة وفقا لأحدث آليات الثورة الصناعية الرابعة .

وأكد خلال المباحثات، أهمية سرعة الإنتهاء من الإجراءات التنفيذية لإنتاج السيارة الكهربائية العربية المشتركة للإشتراك فى مؤتمر المناخCOP28 بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة , وإستكمال مراحل الإنتاج لتغطية إحتياجات الدول العربية , من هذه السيارات صديقة البيئة .

في إطار هذه المباحثات، عقدت اللجنة بمقر الشركة العربية الأمريكية للسيارات AAVالتابعة للهيئة اجتماعا مع اللواء مهندس "أسامة عبد العليم "رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تم التشاور بين أعضاء اللجنة فيما يخص انتاج السيارة الكهربائية العربية ، كما تم عرض الإمكانيات المتاحة بالدول الأربعة، التى يمكن أن تسهم فى الوصول إلى إنتاج سيارة كهربائية عربية بإمكانيات و طاقات , وبتصميم وفكر عربي .

فى هذا السياق، تم مناقشة مصادر التمويل واسلوب إدارة المشروع والمخطط الزمنى ومراحل التصنيع بكل دولة من دول التحالف والشركات المشاركة فى إنتاج السيارة والخطوات التى تقوم بها كل شركة فى المراحل المختلفة للتصنيع ونسب مشاركة هذه الشركات فى العملية الإنتاجية .

وحرصت اللجنة علي تفقد خطوط انتاج شركة AAV, حيث أشادت بتطور خطوط الإنتاج والإمكانيات التكنولوجية المتاحة بالشركة , والتي لاتقل عن مثيلاتها بكبري شركات تصنيع السيارات العالمية .

وفى سياق متصل، قامت اللجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية بإجراء عدة زيارات لعدد من مصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة فى مجال الصناعات المغذية للسيارات بالسوق المصرى للتعرف على طبيعة عملها وللوصول إلى تحقيق التقدم الصناعى المتكامل والمنشود للدول العربية.